Стали известны сроки открытия нового корпуса детского сада в селе Загородный в Башкирии
Ufacitynews: новый детский сад в Башкирии несколько лет простаивал без детей
В администрации Стерлитамакского района Башкирии прокомментировали ситуацию вокруг нового построенного детского сада в селе Загородный, который длительное время простаивал без воспитанников. Здание станет вторым корпусом местно муниципального детсада МАДОУ, пишет ufacitynews.ru.
Юридические процедуры и плановые сроки
Задержка открытия учреждения связана с выполнением обязательных юридических и технических регламентов:
- Передача земли: в настоящее время завершаются процедуры по оформлению и передаче земельного участка под зданием в муниципальную собственность.
- Лицензирование: для начала работы требуется внести изменения в действующую образовательную лицензию и указать адрес нового корпуса.
- Подготовка и договоры: перед получением разрешения здание приводят в полное соответствие с нормативными требованиями и заключают необходимые сервисные договоры на обслуживание.
- Сроки старта: представители администрации пообещали завершить все процессы в сжатые сроки и открыть детский сад до конца 2026 года.