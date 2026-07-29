В Боброво Ленинского округа построят новый детсад с условиями для инклюзивного воспитания

В рабочем поселке Боброво Ленинского округа уже почти на треть построили новый детский сад с условиями для инклюзивного воспитания. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Объект возводится в микрорайоне Восточное Бутово. Степень строительной готовности составляет 29%. Завершить строительство планируется во втором квартале 2028 года.

Площадь детсада составит более 5,4 тыс. кв. м. На всей территории объекта будет создана доступная среда.

Учреждение рассчитано на 225 мест и примет воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет, в том числе детей с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Всего откроют девять групп полного дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе к 1 сентября откроют более 60 школ.