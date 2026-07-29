Две багажные ленты и зоны ожидания: в Жуковском повышают комфорт для пассажиров

В международном аэропорту Жуковский полным ходом идут работы по расширению пассажирского терминала. К четвертому кварталу 2026 года общая площадь здания увеличится на 1600 кв. м. Пристройки возведут с обеих сторон — по 800 кв. м с каждой. Основное внимание уделят зоне прилета международных рейсов, которая, по словам руководства воздушной гавани, нуждается в обновлении в первую очередь, сообщил REGIONS.

Гражданский терминал в Жуковском открылся в 2016 году. С тех пор пассажиропоток неуклонно растет, особенно за счет чартерных и международных направлений. Увеличение числа рейсов повысило нагрузку на инфраструктуру, поэтому в текущем году было принято решение о расширении.

Как пояснил генеральный директор аэропорта Александр Сенин, главная цель проекта — не столько наращивание пропускной способности, сколько повышение уровня комфорта для пассажиров. Увеличение площади позволит разгрузить зоны ожидания, ускорить процесс получения багажа и упорядочить потоки путешественников.

Одним из ключевых новшеств станет установка дополнительной багажной ленты. Сейчас в терминале работает только одна лента для международных рейсов. Появление второй значительно ускорит выдачу чемоданов, что особенно важно в пик летнего сезона и в периоды массовых чартерных программ.

Фото: [ пресс-служба международного аэропорта Жуковский ]

Реновация аэропорта Жуковский стартовала еще в 2024 году. За это время внутренние помещения терминала, зоны регистрации и санузлы были полностью обновлены. Также увеличили количество мест в залах ожидания, установили современные системы навигации и освещения. Нынешнее расширение продолжает этот курс, чтобы аэропорт соответствовал современным стандартам обслуживания.

Помимо терминала, в аэропорту завершают реконструкцию привокзальной площади. На территории более тысячи квадратных метров обустраивают зоны для общественного транспорта, а также парк с местами для отдыха и детскими площадками. Запланированные изменения сделают пребывание в аэропорту более удобным как для пассажиров, так и для встречающих.

Ранее сообщалось, что в ОП РФ предложили улучшить условия ожидания рейсов для родителей с детьми.