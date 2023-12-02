Стали известны жуткие подробности смертельной автоаварии на Киевском шоссе в Москве
Фото: [© РИА Новости]
Как передает «112», на 34-м километре Киевского шоссе в Новой Москве столкнулись легковой автомобиль, большегруз, два эвакуатора и экипаж ДПС.
В результате столкновения один из автомобилей перевернулся, другой загорелся.
По сообщениям столичного Дептранса, по-началу автомобильное движение на Киевском шоссе было полностью перекрыто экстренными службами. Чуть позже транспортный поток полицейские запустили по одной полосе.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве в ночь на субботу, 2 декабря, произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека, еще один госпитализирован.