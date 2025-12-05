«Сталина на вас нет!»: в одном из ЖК Балашихи советский вождь в мишуре «угрожает» нарушителям

В подмосковной Балашихе жители одного из жилых комплексов нашли нестандартный способ поддержания порядка в подъезде. На посту здесь теперь застыл не охранник и не консьерж, а картонный макет Иосифа Сталина в праздничном новогоднем колпаке и с гирляндой на шее, пишет REGIONS .

Инсталляция, появившаяся накануне праздников, быстро стала местной достопримечательностью и предметом шуток в сети, но, как выяснилось, приносит и практическую пользу. Появление фигуры в подъезде, о котором сообщил телеграм-канал «В Балашихе|Все новости», жильцы комментируют с иронией.

«Теперь стены не разрисуешь и бумажку не бросишь где попало. Уверен, под бдительным взглядом вождя пролетариата, работники управляющей компании будут четко выполнять свою работу», — иронизируют подписчики.

Остается надеется, что такой креативный ход сработает как психологический прием: фигура известного своей строгостью исторического персонажа может создать эффект постоянного наблюдения, подсознательно сдерживая жильцов и персонал от нарушения чистоты. Авторство идеи пока остается загадкой — им мог быть как шутник-сосед, так и сама управляющая компания, решившая оригинально украсить пространство.

Баланский случай оказался частью более широкого тренда. Как выяснил корреспондент REGIONS, в городе уже устанавливали картонный макет рэпера Macana, призывавший не воровать в супермаркете, а в школе №26 появлялась фигура Владимира Путина с букетом роз.