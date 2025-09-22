Рэпер против воровства: фигура Macan встала на защиту магазина в Подмосковье

В подмосковной Балашихе местный магазин применил нестандартный подход к безопасности, установив ростовую фигуру рэпера Macan с предупреждающей надписью «Не воруй, брат!». Издание REGIONS выяснило , действует ли подобная «система защиты» в других магазинах округа.

Как оказалось, ростовая фигура звезды оказалась личной инициативой сотрудников или покупателей, а не результатом официальной коллаборации с артистом. Картонный макет, как предполагают, был приобретен на маркетплейсе за 1,5 тысячи рублей, что стало креативным и экономичным решением. То есть торговая сеть официальных контрактов с Macan не заключала.

Маркетолог Иван Бродов в беседе с REGIONS подтвердил эффективность такого подхода: целевая аудитория Macan — мужчины 14-30 лет с невысоким доходом. Это как раз статистически наиболее склонная категория к магазинным кражам.

Неожиданное визуальное присутствие фигуры создает психологический барьер, работая чаще лучше скрытых камер наблюдения. По словам эксперта, эффект неожиданности и подсознательное воздействие могут остановить потенциального нарушителя надежнее, чем стандартные предупреждения.

Представитель торговой сети тем временем отметил, что персонал не против эксперимента, особенно если он принесет практические результаты.

