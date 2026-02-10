«Стальное русло стало ловушкой». Из-за схода 25 вагонов под Хабаровском задержали два пассажирских поезда
В Хабаровском крае из-за схода вагонов с рельсов задержали 16 грузовых поездов
Фото: [istockphoto.com/Mikhail Strogalev]
В результате крупной железнодорожной аварии в Ванинском районе Хабаровского края было остановлено движение 18 составов. Как сообщили в управлении транспортной полиции Дальнего Востока, из-за инцидента задержаны 16 грузовых и 2 пассажирских поезда дальнего следования.
«Задержано 16 грузовых поездов и два пассажирских поезда дальнего следования», — цитирует ведомство официальное сообщение.
На аварийном перегоне движение полностью прекращено, все ресурсы брошены на масштабные восстановительные работы.
ЧП произошло вечером накануне на перегоне Датта — Кенада. По предварительным данным, грузовой состав, перевозивший уголь, потерял управление: с рельсов сошли 25 вагонов, причем 21 из них полностью опрокинулся. К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.
Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура уже информировала о первых принятых мерах: пассажирские поезда №351 и №352 были отменены и возвращены к пунктам отправления — в Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре соответственно. Логистика региона временно нарушена, сроки возобновления движения будут зависеть от скорости ликвидации последствий крушения.
Ранее сообщалось о том, что в Испании в результате схода с рельсов двух поездов пострадали около 100 человек.