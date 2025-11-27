Несмотря на официальный запрет столичной полиции, активисты аграрного сектора заблокировали тракторами ключевые улицы в центре британской столицы. Как передает корреспондент РИА Новости, десятки сельскохозяйственных машин были целенаправленно размещены в правительственном квартале Уайтхолл и в районе Трафальгарской площади.

Поводом для протеста стал бюджетный план министра финансов Рэйчел Ривз, представленный во вторник. Изначально запланированная фермерской группой Berkshire Farmers акция была запрещена властями. В полиции мотивировали свое решение рисками серьезных нарушений в городском движении из-за большого количества тяжелой техники. Хотя организаторы официально отменили мероприятие, множество фермеров решили действовать самостоятельно.

Транспортные средства были украшены плакатами с яркими лозунгами, среди которых: «Дураки голосуют за лейбористов» и «Нет фермеров — нет еды». На многих тракторах развевались национальные флаги Великобритании и Англии, подчеркивая патриотический настрой участников. Главным требованием протестующих является защита будущего отечественного агропромышленного комплекса и отмена налога на наследство для сельскохозяйственных земель.

Представители столичной полиции подтвердили, что в ходе акции было осуществлено «несколько арестов» ее участников, нарушивших запрет. Таким образом, демонстрация, призванная привлечь внимание к проблемам фермеров, продолжилась уже в форме спонтанного гражданского неповиновения.

Ранее сообщалось о том, что Лондон «заберет» Зеленского, несмотря на коррупцию.