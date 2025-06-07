Стало известно, чем в тюрьмах занимаются осужденные украинские боевики

Осужденные на пожизненное заключение украинские военные занимаются изготовлением курток и чтением книг, сообщает РИА Новости, корреспондент которого посетил исправительную колонию особого режима №1 УФСИН по республике Мордовия.

Он отметил, что украинцам сотрудники относятся так же, как и к другим заключенным, однако отметил, что они состоят на особом контроле.

Конфликтов между заключенными не допускают. Размещение осужденным по камерам строится в соответствии с совместимостью, морально-психологической обстановкой, пояснил корреспондент.

Заключенные встают в 6 часов утра, завтракают и идут работать. Они трудятся в швейном цеху, и за это получают финансовое вознаграждение. В свободное время осужденные читают книги. Также предусмотрена часовая прогулка.

Ранее сообщалось о том, что родственники украинских бойцов просят их сдаться в плен.