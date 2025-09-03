Стало известно, чипсы с каким вкусом больше всего любят россияне

Абсолютным фаворитом стал вкус «зеленый лук», который занимает рекордные 23% в общем объеме продаж.

Вслед за ним с небольшим отрывом расположился вкус «сметана и зелень», набравший 20% потребительских симпатий. Замыкает тройку лидеров классический «краб», доля которого составила 18%.

Четвертое и пятое места в рейтинге популярности достались вкусам «сыр» (14%) и «бекон» (9%). Наиболее нишевыми предпочтениями, согласно исследованию, являются «паприка» и «соль» (по 4%), а также «барбекю» (2%). На все прочие вкусовые варианты приходится 6% рынка, сообщает «Газета.Ru».

