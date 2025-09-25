Стало известно число вышедших на пенсию жителей Рязанской области досрочно с начала года

В Рязанской области с января текущего года более 1857 жителей получили право на досрочное назначение пенсии. Эта государственная мера поддержки коснулась граждан, чья жизнь и трудовая деятельность связаны с особыми обстоятельствами, дающими право на заслуженный отдых раньше общеустановленного срока. Об этом сообщает издание 7info.

Основу этой категории составляют рязанцы, трудившиеся в условиях, наносящих вред здоровью. Речь идет о работниках горячих цехов, подземных производств и других опасных объектов, перечисленных в специальных правительственных списках. При наличии специального стажа от 10 до 15 лет они выходят на пенсию досрочно; в регионе таких насчитывается 358 человек. Отдельную большую группу формируют педагоги и медики, чей профессиональный стаж дает право на льготу после 25-30 лет работы.

Право на ранний выход на пенсию также обеспечивается социально значимыми обстоятельствами жизни. Это матери, воспитавшие детей с инвалидностью до восьми лет, и многодетные матери, для которых пенсионный возраст снижается в зависимости от количества детей. В области этой льготой уже воспользовались 136 многодетных матерей. Кроме того, в отдельную категорию входят ликвидаторы последствий радиационных катастроф, которых в регионе насчитывается 1 052 человека.

Реализация этого права имеет прямое положительное последствие для жителей области, обеспечивая социальную защищенность тех, чей труд или жизненная ситуация сопряжены с повышенными нагрузками. Гарантированный доход и своевременный отдых становятся реальной поддержкой для тысяч семей.

Ранее сообщалось, что более 26,4 тыс. многодетных матерей столичного региона вышли на пенсию досрочно.