Стало известно, что британский принц Эндрю и его жена стали изменять друг другу сразу после свадьбы

Из книги-биографии, которая повествует о британском принце Эндрю, стало известно, что он начал изменять своей супруге практически сразу после свадьбы. Та стала отвечать принцу тем же самым. Об этом сообщило издание Daily Beast.

Биограф принца Лоуни подготовил к публикации книгу под названием Entitled: The Rise and Fall of the House of York. Она выйдет 14 августа. Журналисты ознакомились с текстом и привели несколько цитат. В частности, они сообщают, что шофер принца рассказал о его частых изменах супруге Саре Фергюсон. На протяжении всего одного года после свадьбы он изменил ей с 12 женщинами. Жена постепенно стала отвечать неверному мужу тем же самым. Эндрю мало бывал дома, поскольку служил в британском военно-морском флоте, и у Фергюсон появлялись частые возможности для измен.

Также стало известно, что принц часто ругался со своей женой, и дело временами чуть не доходило до применения физической силы.

«Нужно понимать, с чем мне приходится иметь дело. Я вышла замуж за человека, который за всю жизнь даже в магазин ни разу не сходил», — пожаловалась однажды Сара своей подруге.

