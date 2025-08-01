Стало известно, что четыре танкера с российской нефтью застряли у берегов Индии

Индийские предприятия стали опасаться введения санкций со стороны Соединенных Штатов, и уже как минимум четыре танкера с российской нефтью простаивают, ожидая разгрузки у берегов Индии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил введением вторичных санкций в отношении Индии. Теперь все закупки энергоресурсов этой страной стали пристально рассматриваться Западом. Нью-Дели уже призвал нефтеперерабатывающие предприятия попытаться рассмотреть возможность закупать нефть у других государств. На этом фоне стало известно, что некоторые суда, пришедшие в порты с российской нефтью, не разгружаются. В их число входят танкеры Achilles и Elyte, которые встали на прикол у города Джамнагар. Оба этих судна уже находятся под санкциями. Танкеры Destan и Horae встали на якорь еще дальше в море, их перспективы на разгрузку выглядят еще более скромными.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести пошлины размером в 25% на всю продукцию из Индии. Об этом заявил сам глава Белого дома. По его мнению, правительство Индии дружественно настроено к США, тем не менее оно держит высокими все тарифы на американские товары. В ответ на это Вашингтон планирует поднять собственные пошлины.