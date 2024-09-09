Стало известно, что могло стать причиной крушения самолета в Подмосковье

Неисправность мотора в самолете-амфибии «Алекс-251» могла стать причиной его крушения в Подмосковье. Об этом сообщает Regions.

Самолет упал в пяти километрах от Рузы вблизи аэродрома Ватулино. — площадки для занимающихся парашютным спортом. Его поднимали в воздух три раза, чтобы провести тестовые полеты после ремонта. Во время третьего мотор дал сбой, из-за чего борт рухнул. Первым на место его крушения прибыл местный житель, он вытащил пилотов из самолета, однако, их уже нельзя было спасти.

«Экипаж погиб. На месте находятся сотрудники МЧС. Проводятся мероприятия по обеспечению безопасности на месте крушения. Причины крушения самолета выясняются», — отметили в администрации муниципалитета.

Напомним, что трагедия произошла 9 сентября. Другие подробности — в материале Regions.