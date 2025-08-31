Стало известно, что подписала Наговицина перед роковым восхождением на пик Победы

Перед началом восхождения на пик Победы российская альпинистка Наталья Наговицина, как и другие участники группы, подписала юридический документ, освобождающий туроператора от ответственности при наступлении чрезвычайных происшествий, не по вине компании. Соответствующая расписка, подтверждающая этот факт, оказалась в распоряжении издания «Известия» .

Инцидент с альпинисткой произошел в середине августа: 12 числа при восхождении на высочайшую вершину Киргизии она получила серьезную травму — перелом ноги. Из-за этого спуститься самостоятельно она не могла и была вынуждена остаться в лагере на отметке 7200 метров. Группа альпинистов предприняла попытку эвакуации на следующий день, однако спуск травмированной спортсменки в сложнейших условиях оказался невозможен.

В последующие дни были организованы несколько спасательных операций с привлечением авиации, но все они не увенчались успехом из-за экстремальных погодных условий, характерных для этого региона. Спустя почти две недели, 27 августа, киргизские силовые ведомства провели авиационную разведку места происшествия. Видеосъемка подтвердила наличие палатки, однако признаки жизни находящейся внутри Натальи Наговициной зафиксированы не были.

Ранее альпинист Зигмунд отреагировал на споры в соцсетях по поводу спасения Наговициной.