Стало известно, что происходит с брошенными в тунисские тюрьмы 11 россиянами

Граждане Российской Федерации, которые несколько месяцев назад были задержаны в Тунисе без объяснения причин, находятся в трех разных тюрьмах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брата одного из задержанных.

В конце предыдущего курортного сезона группа из 11 российских путешественников решила отправиться в Хайдру, которая находится недалеко от границы с Алжиром, чтобы увидеть древние достопримечательности. Однако в ноябре они перестали выходить на связь, и позже стало известно, что их задержали местные власти.

Согласно последней информации, россияне находятся в трех местах заключения: Бурдж аль-Амери, Морнагия и Бебелли (Belli près de Grombalia).

«Насколько я понял, изначально всех наших должны были содержать в Морнагии (Mornagia), но из-за отсутствия мест или по другим причинам их распределили по разным тюрьмам. Моего брата за все это время несколько раз перевозили из одной тюрьмы в другую. Сейчас он находится в городе Бурдж аль-Амери (Borj El Amri)», — рассказал мужчина.

Он также сообщил, что не имеет сведений о состоянии других задержанных, поскольку лично с ними не общался.

«Как у них там все устроено и что будет завтра, неизвестно», — посетовал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что семье пропавшего туриста в Сочи отдали трехкилограммовый пакет с его костями.