Стало известно, что сделали с джипом Ефремова после смертельного ДТП

Автомобиль актера Михаила Ефремова, на котором он устроил ДТП в центре Москвы, никуда не пропал. Как выяснил канал RT, джип продали за несколько миллионов рублей.

Журналисты выяснили, что после ДТП Jeep Grand Cherokee Ефремова отправили на восстановление и сняли с учета, а затем выставили на продажу за два миллиона рублей. Джип приобрел в итоге житель из белгородского города Валуйки, что в 78 км от колонии, где отбывала срок знаменитость.

Новый владелец машины ничуть не смущен тем, что транспорт поучаствовал в преступлении. По его словам, важно «не история авто, а маленький пробег».

Также выяснили, что номера с джипа перешли на другой автомобиль. Как оказалось, новый владелец специально купил знаки и знал, кому они принадлежали.

Напомним, 9 апреля Михаил Ефремов вышел по УДО из колонии после отбытия срока за ДТП на Садовом Кольце. Как сообщает Shot, актера доставили в Москву, но он оказался не готов к комментариям.

Ранее Mash передавал, что Ефремов может отправиться по врачам сразу после освобождения.