Ефремов собрался отправиться по врачам в Москве сразу после выхода из колонии

Актер Михаил Евфемов сразу после того, ка выйдет из колонии, собирается отправиться к врачам для обследования. Об этом сообщил его адвокат, чьи слова привел телеграм-канал Mash.

По словам юриста, выход его подзащитного за ворота колонии состоится 9 апреля. Сразу после этого Ефремов отправится в Москву, где хочет пройти полноценное обследование у врачей одного из медицинских центров. Вслед за этим последует лечение выявленных заболеваний.

«У актера подозрения на проблемы с легкими, сердцем, позвоночником и желудком. На съемочную площадку вернется только после лечения», — указал микроблог.

А пока, по утверждению адвоката, артист соблюдает весь положенный режим, ходит на работы и подчиняется установленным запретам. Он не получает никаких поблажек и так будет до самого момента его освобождения.

Ранее сообщалось, что в России планируют начать выпуск безалкогольных водки и коньяка с названием «Ефремов». Такие планы появились у директора Ивановской швейной фабрики, который ранее предлагал актеру работу.