Планы президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа по депортации 240 тысяч украинцев, которые прибыли в страну по программам, разработанным его предшественником Джо Байденом, не что иное, как подготовка к «новому Майдану» на Украине. Такое мнение высказал в беседе с «АиФ» подполковник в отставке Олег Иванников.

Он утверждает, что для этих украинцев возвращение на родину уже не представляется возможным. Ведь они успели ощутить все преимущества американской демократии и комфортной жизни. И они не готовы мириться с жестким режимом, который существует в Киеве.

«В случае депортации 240 тысяч украинцев на родину, это целая разъяренная армия, которая способна снести режим [украинского лидера Владимира] Зеленского, устроить Майдан и буквально разорвать на куски весь Офис президента, так как она уже побывала в Соединенных Штатах, вкусила американскую демократию», — предположил Иванников.

Историк считает, что украинский президент должен был бы принять меры для предотвращения депортации, учитывая возможные результаты. Однако, по мнению Иванникова, действия Зеленского пока не помогают решить эту проблему.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал сосредоточиться на проблеме мигрантов, а не Путине.