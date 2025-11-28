Стало известно, что за вирус с порносайтов атакует компьютеры

Кибербезопасность столкнулась с новой угрозой, ориентированной на пользователей операционной системы Windows, пишет издание Acronis.

Создатели вредоносного программного обеспечения (ПО) активно атакуют пользователей через сеть поддельных порносайтов, которые искусно имитируют популярные ресурсы для взрослых.

Распространяемый через эти платформы вирус под названием JackFix способен полностью блокировать экран устройства и требовать выкуп за разблокировку.

Особую опасность JackFix представляет из-за способности отображать на экране поддельный интерфейс, имитирующий официальный «Центр обновления Windows». Это вводит пользователей в заблуждение и вынуждает их следовать инструкциям злоумышленников, что в конечном итоге позволяет киберпреступникам похищать конфиденциальные данные и деньги.

История атак с использованием методов блокировки экрана начинается 15 лет назад, однако распространение вредоносного ПО через порносайты добавляет этой схеме дополнительную «коварную пикантность».

Специалисты в области кибербезопасности рекомендуют пользователям избегать переходов на сайты для взрослых по ссылкам, полученным через электронные письма, мгновенные сообщения или всплывающие окна.

Ранее член комитета Государственный комитет РФ по промышленности и торговле Игорь Антропенко предупредил об опасности фишинговых сайтов с деликатесами.