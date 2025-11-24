Покупателей предупредили об опасности фишинговых сайтов с деликатесами

Мошенники активизировались перед Новым годом и начали запускать поддельные онлайн-магазины, торгующие красной икрой и морепродуктами, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко. По его словам, в сети участились схемы, использующие спрос на деликатесы в праздничный период.

Антропенко подчеркнул, что мошенники пользуются привычкой граждан покупать продукты в интернете и их стремлением сэкономить. Создание фишингового сайта, наполнение его фотографиями и оформление в социальных сетях — задача, которая сегодня занимает минимум времени, отметил парламентарий.

Он рекомендует покупать продукцию только у крупных и известных продавцов, а при заказе в незнакомом магазине не передавать данные банковской карты до получения товара. Особое внимание, по его словам, следует уделять покупке икры на развес: нередко нарушаются правила хранения и транспортировки.

