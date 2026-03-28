Стало известно, где в России большинство туристов будут проводить летний отпуск

Согласно свежему опросу, 71% россиян планируют провести летний отпуск внутри страны, пишут «Известия». Главные ожидания путешественников — отдых, новые впечатления, комфорт и высокий уровень сервиса. 73% туристов отправляются в поездку ради перезагрузки и смены обстановки.

Исследование показало, что пляжные курорты Черноморского побережья выбирают около трети респондентов. В топе также природные локации: Байкал, Алтай, Карелия, Камчатка, Кавказ.

Крупные города тоже востребованы. Популярные маршруты — Москва — Сочи, Москва — Калининград, Москва — Петропавловск-Камчатский, Владивосток — Москва.

Почти 30% туристов рассчитывают на спокойный отдых, 16% — планируют активные поездки с хайкингом и треккингом, а 13% — хотят познакомиться с культурой и кухней регионов.

Большинство путешественников предпочитают самостоятельные поездки: 42% выбирают самолет или поезд, 38% — автомобиль. Почти 60% планируют потратить на отдых по России до 80 тыс. рублей.

Выяснилось, что за границу собирается лишь каждый четвертый россиянин. Пляжный отдых выбирают 61% опрошенных. Женщины чаще выбирают курорты Турции и Египта, мужчины — страны Азии.

70% туристов за рубежом предпочитают пакетные туры. Основной бюджет на такие поездки составляет от 80 тыс. рублей до 200 тыс. рублей. Самые популярные зарубежные направления — рейсы из Москвы в Анталию, Стамбул, Ереван и Нячанг. Около 12% пассажиров планируют перелеты бизнес-классом.

Большинство россиян отправятся в отпуск вместе с супругами. Около 40% путешествуют с детьми, каждый пятый — с друзьями. Чаще всего отпуск длится от шести до десяти дней.

Эксперты отмечают, что спрос на внутренний туризм остается стабильно высоким, а качество сервиса и инфраструктуры в регионах продолжает расти, что делает отдых внутри страны все более привлекательным.

Ранее сообщалось, что Турция и Египет остаются в топе туристических направлений у россиян.