Стало известно, как Маск отреагировал на пожелания от Трампа

Американский бизнесмен и владелец компании SpaceX Илон Маск пожелал президенту США всего хорошего, несмотря на недавний конфликт с ним.

Так он отреагировал в соцсети X на видео, на котором глава Белого дома сказал представителям СМИ, что он «просто желает» Маску «всего хорошего».

Под этим постом предприниматель написал «Аналогично».

Напомним, Дональд Трамп заявил журналистам, что проанализирует действующие госконтракты с Маском и проведет оценку предоставляемых ему субсидий.

Ранее эксперт Богачева пояснила причину публичных разбирательств Трампа и Маска.