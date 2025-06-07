Стало известно, как Маск отреагировал на пожелания от Трампа
Маск и Трамп пожелали друг другу «всего хорошего»
Фото: [flickr.com]
Американский бизнесмен и владелец компании SpaceX Илон Маск пожелал президенту США всего хорошего, несмотря на недавний конфликт с ним.
Так он отреагировал в соцсети X на видео, на котором глава Белого дома сказал представителям СМИ, что он «просто желает» Маску «всего хорошего».
Под этим постом предприниматель написал «Аналогично».
Напомним, Дональд Трамп заявил журналистам, что проанализирует действующие госконтракты с Маском и проведет оценку предоставляемых ему субсидий.
Ранее эксперт Богачева пояснила причину публичных разбирательств Трампа и Маска.