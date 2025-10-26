Стало известно, как мошенники будут обманывать россиян перед 1 декабря

Мошенники могут активизироваться перед 1 декабря, когда истекает срок уплаты имущественных налогов за 2024 год. Заявил КП Виталий Фомин, руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики.

По его словам, одна из схем обмана заключается в звонках от имени налоговой службы с предложением оформить вычет и требованием СМС-кода. После этого мошенники могут представляться полицейскими, угрожая взломом или участием граждан в финансировании запрещенных организаций.

Фомин отметил, что налоговая процедура часто вызывает стресс у граждан, и мошенники используют это, чтобы обмануть людей. Другой способ обмана включает звонки от имени налоговой с предложением записаться на прием для подачи декларации. В этом случае мошенники также просят продиктовать СМС-код, получая доступ к аккаунту на портале «Госуслуги».

Эксперт рекомендует гражданам не передавать коды третьим лицам и проверять официальные источники информации перед совершением любых операций, связанных с налогами.

Ранее МВД сообщило о новой схеме обмана жильцов через систему пожарной безопасности.