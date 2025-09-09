Стало известно, как и почему «пьянеют» разные животные

Как оказалось, животные, как и люди, обладают разной устойчивостью к алкоголю. Те из них, что регулярно употребляют ферментированные продукты, способны быстрее его перерабатывать. Об этом говорится в статье журнала «Ферра.Ру» , подготовленной по материалам BBC Science Focus.

Животные, как и люди, по-разному переносят содержание алкоголя в крови: для кого-то его уровень не имеет никакого значения, а для кого-то — оказывает сильное влияние на работоспособность.

В качестве примера источник приводит малайзийских землероек-перохвосток, которые питаются перебродившим нектаром пальмы бертам, но при этом не проявляют признаков опьянения. То же самое касается летучих мышей из Центральной и Южной Америки, поедающих забродившие фрукты. Они могут летать, даже если уровень алкоголя в их крови значительно превышает норму для человека.

Однако не все животные одинаково устойчивы к алкоголю. Кедровые свиристели Северной Америки, объедаясь хмельными ягодами, нередко врезаются в препятствия. Исследование показало, что у погибших птиц содержание алкоголя в печени было сопоставимо с уровнем, вызывающим опьянение у человека.

