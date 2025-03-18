Стало известно, как прошел последний день жизни Бедроса Киркорова

Бедрос Киркоров скончался 18 марта на 93-м году жизни. Как рассказал его сын Филипп Киркоров, отца не стало в 15:37. Последние дни народный артист провел дома в окружении семьи. Пресс-служба Киркорова отметила, что у Бедроса Пилибоса Киркорова остановилось сердце. В этот момент он был в сознании.

«Из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведенное с родными», — написал 18 марта в соцсетях Киркоров-младший.

В 2025 году Бедрос Киркоров не поздравит звездного сына в днем рождения 30 апреля: в семье была добрая традиция приносить теплые пожелания ровно в 00:00.

Напомним, что в середине 2024 года у Бедроса Киркорова ухудшилось самочувствие. Ему сделали операцию для проверки кардиостимулятора, после лечили пневмонию и откачивали жидкость из легких.

Ранее стало известна предварительная причина смерти народного артиста России Бедроса Киркорова.