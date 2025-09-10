Стало известно, как живет русская аферистка Анна Делви после тюрьмы в США

Стало известно, как в США живет Анна Сорокина, известная как русская аферистка Анна Делви. Как выяснили обозреватели KP.RU, после досрочного освобождения из тюрьмы США за мошенничество на крупную сумму героиня нашумевшего сериала не просто вернулась в общество, а начала системно зарабатывать на своей скандальной известности.

Освободившись, Делви выбрала для жизни элитный жилой комплекс в финансовом районе Нью-Йорка. По данным источников, она арендовала апартаменты в том же доме, где проживает сын Илона Маска. Стоимость аренды в этом здании стартует с 350 тысяч рублей ежемесячно. При этом Делви официально остается под домашним арестом и носит электронный браслет слежения.

Основой ее финансового благополучия стал грамотный план монетизации собственной истории. Ключевой транш в 26 миллионов рублей она получила от стримингового гиганта за права на экранизацию своей истории «Создавая Анну». Этих средств хватило для старта нового дела. Сейчас Делви ведет платные подкасты с приглашенными знаменитостями, участвует в платных интервью и организует модные мероприятия.

Ее пиар-стратегия построена на провокациях. В августе этого года Делви устроила скандал, выбросив кроликов после фотосессии. Незамедлительной реакцией стал запуск ограниченной линии футболок с принтами этих животных. Двадцать процентов от продаж она направила в благотворительный фонд защиты животных, превратив негативный информационный повод в источник дохода.

Параллельно Анна Делви предпринимает шаги по укреплению своего статуса в медийном пространстве. Она заявила о музыкальном дебюте и добивалась участия в популярном американском шоу «Танцы со звездами». Публичная активность приносит дивиденды, позволяя поддерживать уровень жизни, который стал причиной ее первоначального падения.

Ранее стало известно, как Елена Блиновская продолжает зарабатывать после ареста.