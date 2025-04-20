Стало известно, какие дороги капитально отремонтируют в Подольске в 2025 году
Капремонт восьми муниципальных автодорог проведут в Подольске в 2025 году
Фото: [Медиасток.рф]
Ряд муниципальных дорог масштабно отремонтируют в Подольске Московской области. В списке на 2025 год не меньше восьми участков, в том числе у СНТ и поселений.
Капитальный ремонт автомобильных и подъездных дорог запланирован в текущем году на восьми участках:
- д. Меньшово от д. 1 до ул. Липовая аллея д.12а, ул. Цветочная.
- д. Слащево, ул. Луговая, от д. 26 до д. 45.
- мкр. Львовский, от ул. Восточная до СНТ Ротор (уч.2).
- д. Никулино от ММК-Никулино до участков многодетных семей.
- Подъездные автомобильные дороги к участкам многодетных в д. Матвеевское (малое, среднее и большое поля).
Отметим, что план по капитальному ремонту автомобильных дорог муниципальной сети включил в себя не только работы по устранению неровностей и ям, но и нанесение дорожных разметок. Это не меньше 420 пешеходных переходов и линейные обозначения протяженностью 34 км.
Ранее сообщалось, что масштабные работы стартовали на Красногорском бульваре.