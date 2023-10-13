Стало известно, какие краснокнижные грибы нельзя собирать

Грибники прекрасно знают, какие грибы представляют серьезную опасность для здоровья человека, а потому они обходят их стороной. Но теперь в голове нужно держать еще один пункт, который касается редких грибов.

Напомним, что в четверг, 12 октября 2023 года, в силу вступила новая статья УК. Согласно ей, за оборот краснокнижных грибов может грозить до девяти лет тюрьмы. Об этом также пишет издание «Утро.ру».

Поэтому стоит лишний раз рассказать о тех грибах, которые выглядят как обычные. Однако, за их сбор можно получить серьезное наказание. Например, к таким относится рядовка мацутакэ, которую можно встретить на Сахалине. Также нельзя забывать и о запрете на сбор сыроежки разнопластинчатой.

Что касается подберезовика разноцветного, то его также нельзя срывать. За популяцией этого краснокнижного гриба тоже пристально следят.