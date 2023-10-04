Стало известно, какие привычки помогут отрастить крепкие и здоровые ногти

Как пишет RuNews24 , с проблемой ломких и слабых ногтей могут столкнуться как женщины, так и мужчины. А потому важно помнить о правилах, которые позволят укрепить ногтевые пластины и, наравне с красотой, вернуть им здоровый вид.

Нельзя забывать об уходе за руками. В этом помогают питательные крема, использование масел и правильный маникюр. Что касается последнего, то от среза кутикулы лучше отказаться. Она выступает в качестве защиты.

Также не нужно отращивать слишком длинные ногти, ведь с каждым миллиметром увеличивается шанс того, что они сломаются. Но это не значит, что длину можно сгрызть зубами – так ни в коем случае нельзя делать.

Вместо этого стоит привести в порядок свой рацион. Если в организме не хватает важных питательных элементов, то ногтям просто неоткуда брать «строительный материал» для роста и поддержания здорового внешнего вида.