Стало известно, какие привычки россиян раздражают и удивляют иностранцев

Казалось бы, все люди одинаково устроены по своему существу, однако, собственная культура, нация и менталитет сделали свое дело. В итоге, на Земле уживаются множество традиций и привычек, которые приняты в одной стране, но в другой совершенно неприемлемы.

Например, длинные тосты, подобно этому тексту, горячо приветствуются российскими жителями. Ведь всегда приятно выпить за что-то, а не просто так. Поэтому в ход идут разные анекдоты, длинные истории и пожелания. В других же странах люди ограничиваются лаконичным cheers, что в переводе близко к российскому «за здоровье».

Стоит признать, многие уже в курсе того, что американцы ходят по дому в уличной обуви. В свою очередь, такое себе сложно представить, находясь в России. Ну, только если не приходится обутым возвращаться в комнату за забытой вещью. В других же случаях на смену грязным ботинкам всегда приходят домашние уютные тапочки.

О других привычках и традициях россиян, которые кажутся странными для иностранцев, можно узнать, перейдя на RuNews24.