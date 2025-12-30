Стало известно, какие профессии в 2025 году оказались самыми востребованными

В России подвели итоги года по ситуации на рынке труда. Анализ экспертов портала «Работа России» показал, что самыми востребованными профессиями в стране стали швеи, водители автомобилей, монтажники, электрогазосварщики и врачи.

Этот рейтинг свидетельствует о том, что работодатели в первую очередь делают ставку на рабочие специальности.

Специалисты по пошиву одежды (швеи) возглавили список по количеству открытых вакансий. За ними следуют водители автомобилей, монтажники (технологических турбопроводов, металлоконструкций и железобетонных изделий), электрогазосварщики и только на пятой позиции — врачи.

Спрос на те или иные профессии значительно варьируется в зависимости от региона, отмечают эксперты. Наибольшее количество предложений работы для швей сосредоточено в Московской области, где на их долю приходится 43% всех вакансий в сфере легкой промышленности.

Высокий запрос на монтажников отмечается в Ленинградской, Амурской областях, Татарстане, Москве, Тюменской области и Краснодарском крае — здесь каждый третий запрос от работодателей касается именно этих специалистов.

Особый дефицит водителей автомобилей наблюдается в Волгоградской, Московской и Самарской областях. Профессионалы по электрогазосварке особенно востребованы в Иркутской, Липецкой и Мурманской областях.

Ранее стало известно, что оплата труда курьеров демонстрирует один из самых впечатляющих ростов на российском рынке труда.