Стало известно, какие страны для раннего бронирования выбрали российские туристы

Российские туристы все активнее планируют летний отдых 2026 года. Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на сервис OneTwoTrip, спрос на раннее бронирование вырос на 40% по сравнению с 2025 годом. В лидерах — страны Азии.

Отмечается, что наибольший интерес путешественники проявляют к Индонезии, Мальдивам, Японии и Таиланду. Количество запросов на перелеты в Индонезию увеличилось в десять раз.

Черногория тоже вошла в число популярных направлений. Эксперты связывают это с возможной отменой безвизового режима для россиян.

По динамике спроса на отели первенство удерживает Марокко: интерес к этой стране вырос в 10 раз. Абхазию выбирают в 3,5 раза чаще, Китай — в 2,5 раза.

Внутренний туризм тоже не отстает. В поселке Витязево под Анапой доля ранних заказов увеличилась в 3,5 раза. Суздаль показал рост в 2,5 раза.

