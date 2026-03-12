В Финляндии туристов могут оштрафовать за выход к границе с Россией

Финские власти ужесточили контроль в районах, прилегающих к российско-финляндской границе, сообщил портал «АБН 24» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров (АТОР).

Теперь иностранным туристам, которые без разрешения заходят в приграничную зону, грозит штраф в размере €500. Поводом для новых мер стали участившиеся случаи, когда путешественники ради любопытства или эффектных фотографий приближались к пограничным знакам.

Особый статус имеет территория шириной от 3 до 15 км перед линией границы. Находиться там можно только при наличии специального пропуска. Нарушение влечет не только денежное взыскание, но и судебное разбирательство, а также запрет на въезд в Шенгенскую зону.

После вступления Финляндии в НАТО количество таких нарушений выросло втрое. Только в феврале в лесных районах Лапландии задержали десять групп путешественников из Германии, Нидерландов и Швеции.

Туроператоры, которые организуют поездки, например, в Куусамо, теперь обязаны информировать клиентов о новых правилах. Если турист нарушит режим, ответственность могут возложить и на организаторов тура. При этом сама граница с Россией остается закрытой по решению финских властей.

