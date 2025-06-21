Стало известно, какие страны затронет ядерное облако при ударе по иранской АЭС

Эксперт по разоружению Игорь Никулин в беседе с сайтом aif.ru предупредил о катастрофических последствиях возможного удара Израиля по иранской атомной электростанции Бушер. По его словам, радиоактивное облако может накрыть 12 стран, включая южные регионы России.

Так, по оценке эксперта, в зоне риска находятся территории в радиусе 2-3 тысяч километров от АЭС:

Ближний Восток: Израиль, Иордания, Ирак, Сирия, Саудовская Аравия.

Кавказ и Средняя Азия: Турция, Пакистан, Казахстан, Туркменистан.

Россия: Дагестан, Чечня, Астраханская область, Калмыкия.

Последствия, по словам Никулина, могут быть сопоставимы с катастрофой на Чернобыльской АЭС. При ударе по объекту в Иране может произойти долговременное загрязнение территорий, рост онкологических заболеваний среди населения. Также будет невозможно быстро ликвидировать последствия аварии.

Как подчеркивает эксперт, АЭС Бушер не производит оружейный плутоний, поэтому удар по станции будет не военной операцией, а актом «социального геноцида». Единственный способ предотвратить катастрофу — дипломатическое давление на Израиль.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал отправку военных на территорию Ирана крайней мерой.