Стало известно, какие выплаты положены пенсионерам ко Дню пожилого человека

Ко Дню пожилого человека 1 октября года ряд регионов России предусмотрел дополнительные выплаты для пенсионеров. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

По его словам, размер доплат варьируется от 800 руб. до 16 640 руб. в зависимости от субъекта федерации и возраста получателя.

В число регионов, где будут произведены выплаты, вошли Челябинская область (800 руб.), Приморский край (1 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (1122 руб.), Ярославская и Рязанская области (от 700 до 1,2 тыс. руб.), а также Ненецкий автономный округ (5 тыс. руб. для лиц до 70 лет и 16640 руб. для старше 70 лет).

В большинстве регионов выплаты начисляются автоматически 30 сентября на основании данных органов социальной защиты, однако в некоторых муниципалитетах требуется подача заявления через МФЦ или отделения соцзащиты.

Ранее в Социальном фонде России (СФР) раскрыли, насколько с начала года выросли пенсии.