Стало известно, какими именами чаще всего называют детей в России

Стали известны имена, которыми россияне чаще всего называли своих детей в 2025 году. Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование «Т— Ж», сразу два имени впервые прорвались в престижную пятерку лидеров: это Тимофей среди мальчиков и Варвара среди девочек.

Однако первые строчки рейтинга остались за старыми знакомыми. Родители по-прежнему хранят верность классике. У девочек четверку лидеров возглавляет София, за ней следуют Ева, Анна и Мария.

У мальчиков пальму первенства держит Михаил, которого немного поджимают Александр, Артем и Матвей. Тимофей и Варвара замкнули пятерку, но сам факт их попадания в элиту говорит о смене вкусов.

Любопытно, что общероссийская картина сильно отличается от региональной. В Татарстане, Дагестане и Башкортостане свои порядки: здесь среди мальчиков безоговорочно лидируют Амир и Мухаммад. Девочек в Татарстане чаще всего называют Амина, в Башкортостане побеждает Ева, а в Дагестане родители отдают предпочтение имени Марьям.

Эксперты также заметили изменения в расширенном списке популярных имен, так называемом топ-50. Например, имя Петр совершило настоящий рывок, поднявшись сразу на девять позиций и заняв 47-е место среди мужских имен. Не отстают от него Леон, Григорий, Савелий и Юрий. У девочек резко прибавили в популярности Айлин, Аврора, Вера и Амелия.

Отдельная статистика пришла из новых регионов России. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях самым популярным именем для новорожденных девочек стала София. Для мальчиков в ДНР и ЛНР родители чаще всего выбирали имя Михаил.

