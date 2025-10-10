Стало известно, когда мать выброшенной из окна девочки вылетает в Уфу

Мать трехлетней девочки, пострадавшей в результате инцидента в Уфе, отправится к дочери из Калининграда. Ребенок продолжает находиться в медицинском учреждении в крайне тяжелом состоянии. По некоторым данным, его удалось стабилизировать. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на администрацию Уфы.

Женщина вместе со старшим сыном прибудет в башкирскую столицу 11 октября. В настоящее время они находятся в Калининграде, где мальчик проходит восстановительное лечение в санаторных условиях.

Состояние маленькой Полины остается критическим. Медики прилагают все усилия для стабилизации ее здоровья, однако точных прогнозов пока дать невозможно. Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения республики.

Мэр Ратмир Мавлиев также взял этот случай на особый контроль. После оценки конкретных потребностей семьи девочки им будет оказана вся необходимая поддержка. В настоящий момент главной задачей остается выздоровление ребенка.

Ранее сообщалось, что мать выброшенной из окна девочки якобы возвращается в Уфу. На момент публикации материала информация оказалась недостоверной.