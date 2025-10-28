Стало известно, когда негативные отзывы в интернете могут стать грехом

Негативные комментарии и отзывы, оставленные в интернете с намерением оскорбить или унизить человека, являются грехом. Такое мнение высказал общественник Михаил Иванов в интервью NEWS .

По словам депутата, важно не само содержание отзыва, а мотив, который стоит за ним. Если человек движим гневом, обидой или желанием нанести вред, подобное высказывание становится греховным. Иванов отметил, что церковь призывает не только к ответственности за слова, но и за написанное.

Он подчеркнул, что существует разница между злорадным комментарием и предупреждением о возможной опасности. Высказать правду без злобы и стремления унизить, по мнению политика, можно, если цель — защитить других от обмана или вреда.

Иванов напомнил слова Христа: «Не судите, да не судимы будете». Он отметил, что осуждать других — значит выносить приговор душе человека, а это, по его словам, принадлежит только Богу. При этом депутат считает допустимым давать оценку поступкам, если они причиняют вред людям, но делать это следует с осторожностью и добрым намерением.

