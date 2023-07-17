Стало известно, когда откроют автомобильное движение по Крымскому мосту после теракта

Киевский режим в три часа ночи в понедельник, 17 июля, атаковал Крымский мост сразу двумя надводными беспилотниками, повредив один из пролетов.

Двустороннее автомобильное движение по Крымскому мосту планируется запустить, ориентировочно, к 15 сентября. Сделано это будет пока только по одной стороне, проинформировал вице-премьер российского кабмина Марат Хуснуллин.

Что до полноценного движения по путепроводу, то, как добавил Хуснуллин на совещании по ситуации в районе Крымского моста, которое вечером 17 июля провел президент РФ Владимир Путин, оно будет открыто не ранее 1 ноября, учитывая комплекс работ по восстановлению поврежденной части.