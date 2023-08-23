Стало известно, когда пройдут похороны Тото Кутуньо

В четверг, 24 августа, утром в одной из церквей в Милане пройдут похороны известного итальянского певца Тото Кутуньо. Об этом пишет РИА Новости в среду, 23 августа.

Известно, что месса начнется в 11 утра в базилике Санти-Нерео-эд-Акиллео, и многочисленные товарищи придут проститься с великими музыкантом.

Тото Кутуньо прославился после песни L"italiano, припев которой начинается со слов Lasciatemi cantare. Известный певец умер в Милане в возрасте 80 лет после того как усугубилась болезнь, мучавшая его последние месяцы.