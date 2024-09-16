Стало известно, когда в Московский регион придет осенняя погода

Настоящая сентябрьская осень вернется в Москву и в Подмосковье через неделю, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Слова синоптика приводит РИА Новости .

Метеорологическое лето задержится в столичном регионе до четверга. Днем воздух будет прогреваться до плюс двадцати пяти градусов, а ночью — до плюс десяти. Постепенное понижение температуры начнется уже в следующие выходные.

По данным Гидрометцентра России, сегодня в Москве и в Московской области ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит от двадцати одного до двадцати шести градусов тепла.

Ранее врач-дерматовенеролог Елена Авербух рассказала, как правильно ухаживать за кожей осенью.