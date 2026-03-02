Стало известно, когда в Подмосковье включат систему оповещения

Жителей региона предупредили о плановой комплексной проверке готовности средств оповещения. Утром 4 марта на всей территории области зазвучат электросирены и громкоговорители.

В Московской области объявили о проведении комплексной проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Мероприятие назначено на 4 марта 2026 года.

Утром с 10:30 до 12:00 на всей территории Подмосковья задействуют электросирены и громкоговорители. Жители услышат сигнал, после чего в 10:43 по телевидению и радио передадут информацию о проводимых испытаниях. Граждан призывают сохранять спокойствие, подчеркивая плановый характер мероприятия.

Сообщение о проверке прозвучит в эфире федеральных каналов, среди которых Первый, «Россия 1», «ТВ Центр», а также областного телеканала «360 Новости». Из радиостанций к трансляции подключатся «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

Дополнительно информация поступит в мобильные приложения «112 МО» и «МЧС России». Специалисты напоминают: услышав звук сирены, необходимо включить телевизор или радиоприемник для получения дальнейших инструкций.