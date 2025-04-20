Стало известно, когда в России появится ультраскоростной «китайский» интернет 10G

Россия движется в сторону развития широкополосной сети шестого поколения, но специалисты могут пойти и дальше, вплоть до 10G. Об этом заявил URA.RU директор интернет-компании «Другой телеком» Александр Кондаков.

Шестое поколение появится через несколько лет после запуска 5G, уверен эксперт. Такие базовые станции уже успешно тестируют. Однако до достижения рекордного 10G пройдет несколько лет.

По словам специалиста, все потому, что десятое поколение связи имеет не стандартизированное название и особенности. Это значит, что интернет поступает 10 гигабит в секунду. И это, как считает Кондаков, почти тоже самое, что 6 или 7G, если говорить по наименованиям, стандартизированным всем миром.

«У нас может быть плюс год-другой займет, потому что на текущий момент, насколько известно, у нас станции 5G уже в России тестируют. Соответственно, как только их запустят, еще несколько лет займет переход на 6G, а с 6G уже сопоставимой по скорости», — сказал Кондаков в беседе с URA.RU.

Напомним, на днях Huawei и China Unicom запустили первую в своем роде широкополосную сеть стандарта 10G в районе Сюнъань. Компании добились исключения частых сетевых задержек. Такое открытие, как пояснили разработчики, позволит способствовать высокой пропускной способности, например, для 8К-видео и облачных сервисов.