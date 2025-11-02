Стало известно, кому действительно стоит привиться от гриппа этой осенью

Здоровые люди обычно переносят грипп без серьезных осложнений. Однако некоторые категории граждан находятся в группе риска. Об этом сообщил доцент Центра образовательных программ Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Станислав Отставнов, передает Главный Региональный со ссылкой на aif.

По его словам, людям старшего возраста и тем, у кого ослаблено здоровье, грипп и другие ОРВИ могут спровоцировать тяжелые последствия. Для них ученый считает вакцинацию разумной мерой профилактики. Остальные граждане, отметил специалист, принимают решение индивидуально — с учетом образа жизни и условий работы.

Отставнов подчеркнул, что вакцины от гриппа ежегодно обновляют с учетом появления новых штаммов вируса. По его словам, это позволяет сохранять эффективность иммунной защиты. Он также напомнил о важности прививок от вирусного гепатита B, туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, паротита и клещевого энцефалита.