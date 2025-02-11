Стало известно, кому может быть выгодно закрытие «Русского дома» в Азербайджане

Глава «Русского дома» в Баку Ирек Зиннуров в разговоре с RT предположил, что его закрытие может быть выгодно третьей стороне.

По словам Ирека Зиннурова, закрытие «Русского дома» — печальная ситуация как для российской, так и азербайджанской стороны. Он считает, что всю историю могли подстроить ради выгоды, но к этому в таком случае причастна третья сторона.

«Эта третья сторона — она пользуется этим моментом и как бы пытается как можно больше подсыпать в огонь пороха», — высказался собеседник.

«Русские дома» расположены во многих странах, позволяя поддерживать изучение русского языка. Организация проводит множество тематических мероприятий, благодаря чему как можно больше людей за границей узнают про русскую культуру и ценности. Дом в Баку провел за 2024 года более 800 мероприятий.

Напомним, что 11 февраля стало известно о приостановке работы «Русского дома» в столице Азербайджана по требованию местного Министерства иностранных дел.

Ранее сообщалось, что в Баку приступили к демонтажу надписей со здания «Русского дома».