В Баку приступили к демонтажу надписей со здания Русского дома

В Баку приступили к ликвидации надписей со здания, в котором находится Русский дом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представительство Россотрудничества в Азербайджане.

Азербайджан 3 февраля направил России официальную ноту о завершении деятельности находящегося в Баку Русского дома. В МИД республики объяснили эту необходимость тем, что организация не была зарегистрирована в качестве юридического лица, и таким образом проигнорировала местные законы.

В свою очередь руководитель Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что собственник помещения, которое находится в аренде у Русского дома, продает его и предлагает покинуть площадь за полтора месяца. С его слов, Москва не единожды обращалась в ведомства Азербайджана с просьбой оказать помощь с регистрацией, однако ответ так и не был получен. Руководитель Россотрудничества подчеркнул, что культурный центр занимался только гуманитарным сотрудничеством и не касался сферы политики, а еще подверг критике сопоставление Русского дома с американским USAID.

Ранее стало известно, что депутата Госдумы Николая Валуева объявили в Азербайджане персоной нон-грата и запретили появляться в республике.