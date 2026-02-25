Стало известно, кому с 1 марта увеличат пенсии на 9,5 тысяч рублей
Эксперт Солодовникова: в марте увеличат выплаты 80-летним и инвалидам I группы
Фото: [Денежные купюры рублей и монеты/Медиасток.рф]
В марте россияне, которым исполнилось 80 лет, получат дополнительную выплату к пенсии свыше 9,5 тысячи рублей. Повышение произойдет автоматически и коснется также граждан с инвалидностью I группы, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.
По ее словам, прибавка равна размеру фиксированной выплаты к страховой пенсии и составляет 9584,69 рубля. Эта сумма будет начисляться ежемесячно после достижения 80-летнего возраста. Обращаться с заявлением в большинстве случаев не требуется — перерасчет проводится в установленном порядке.
Аналогичная доплата предусмотрена для инвалидов I группы вне зависимости от возраста. Таким образом, для этих категорий граждан фиксированная часть пенсии фактически удваивается.
Эксперт также напомнила, что работающим пенсионерам после увольнения пересчитают выплаты с учетом всех пропущенных индексаций за период трудовой деятельности. Это означает, что итоговая сумма пенсии станет выше, чем во время работы.
Кроме того, индексация социальных пенсий запланирована с 1 апреля 2026 года. Повышение пройдет в традиционные сроки и затронет получателей соответствующих выплат.
