Стало известно, кому с 1 марта увеличат пенсии на 9,5 тысяч рублей

В марте россияне, которым исполнилось 80 лет, получат дополнительную выплату к пенсии свыше 9,5 тысячи рублей. Повышение произойдет автоматически и коснется также граждан с инвалидностью I группы, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

По ее словам, прибавка равна размеру фиксированной выплаты к страховой пенсии и составляет 9584,69 рубля. Эта сумма будет начисляться ежемесячно после достижения 80-летнего возраста. Обращаться с заявлением в большинстве случаев не требуется — перерасчет проводится в установленном порядке.

Аналогичная доплата предусмотрена для инвалидов I группы вне зависимости от возраста. Таким образом, для этих категорий граждан фиксированная часть пенсии фактически удваивается.

Эксперт также напомнила, что работающим пенсионерам после увольнения пересчитают выплаты с учетом всех пропущенных индексаций за период трудовой деятельности. Это означает, что итоговая сумма пенсии станет выше, чем во время работы.

Кроме того, индексация социальных пенсий запланирована с 1 апреля 2026 года. Повышение пройдет в традиционные сроки и затронет получателей соответствующих выплат.

