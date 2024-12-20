Стало известно, кто может сыграть роль Костомарова в новом фильме
Прилучный, Матвеев и другие актеры претендуют на роль Костомарова в новом фильме
Фото: [соцсети]
Кинокомпания братьев-режиссеров Андреасян презентовала идею о создании художественного фильма «Костомаров». Как пишет KP.RU, на роль фигуриста рассматриваются несколько актеров, но для начала организация попытается получить на съемки биографического проекта грант.
Режиссер пытается получить финансирование на производство из Фонда кино. Андреасян конкурирует со своей идеей с 52 проектам разных жанров. Однако сам он уверен, что история Костомарова привлекла бы много зрителей, ведь граждане следили за судьбой фигуриста очень активно.
В биографии планируют затронуть ключевые моменты жизни Костомарова. От его сложного пути к олимпийскому золоту, до победы в борьбе с обилием заболеваний и обострений. Напомним, что спортсмен учился ходить и жить заново после установки протезов.
Кто исполнит роль Романа Костомарова пока неизвестно. Рассматриваются такие актеры как Павел Прилучный, Кирилл Зайцев, Максим Матвеев, Александр Метелкин и Роман Маякин. Многие «поставили» на Матвеева, однако истинные поклонники сомневаются, что актер согласится.
Ранее сообщалось, что Роман Костомаров пожелал удачи российским атлетам, допущенным до Олимпиады в Парижею