Стало известно, кто может сыграть роль Костомарова в новом фильме

Кинокомпания братьев-режиссеров Андреасян презентовала идею о создании художественного фильма «Костомаров». Как пишет KP.RU , на роль фигуриста рассматриваются несколько актеров, но для начала организация попытается получить на съемки биографического проекта грант.

Режиссер пытается получить финансирование на производство из Фонда кино. Андреасян конкурирует со своей идеей с 52 проектам разных жанров. Однако сам он уверен, что история Костомарова привлекла бы много зрителей, ведь граждане следили за судьбой фигуриста очень активно.

В биографии планируют затронуть ключевые моменты жизни Костомарова. От его сложного пути к олимпийскому золоту, до победы в борьбе с обилием заболеваний и обострений. Напомним, что спортсмен учился ходить и жить заново после установки протезов.

Кто исполнит роль Романа Костомарова пока неизвестно. Рассматриваются такие актеры как Павел Прилучный, Кирилл Зайцев, Максим Матвеев, Александр Метелкин и Роман Маякин. Многие «поставили» на Матвеева, однако истинные поклонники сомневаются, что актер согласится.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров пожелал удачи российским атлетам, допущенным до Олимпиады в Парижею