Фигурист Костомаров пожелал удачи российским атлетам, допущенным до Олимпиады в Париже

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров пожелал успеха всем спортсменам из РФ, которые были допущены до Олимпийских игр в Париже. Свою точку зрения по поводу игр во Франции он изложил во время беседы с корреспондентом издания Sport24 .

Роман Костомаров, который когда-то сам привез золото с Олимпийских игр, обратился к российским спортсменам, допущенных до Олимпиады в Париже. Он пожелал им достигнуть успехов во время этих знаковых состязаний. В первую очередь Костомаров будет переживать за российских теннисистов.

«И Даниил Медведев, и девочки наши — всем большой удачи, а лучше побед. Доказывать и показывать всем, что мы действительно страна, которая воспитывает чемпионов», - указал он.

Он добавил, что всегда болеет за россиян, когда они выступают на мировой арене. Спортсмен подчеркнул, что в целом его интерес к Олимпиаде снизился. Он будет стараться смотреть трансляции в том случае, если у него будет свободное для этого время.

Ранее об олимпийских играх в Париже высказалась Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Она указала, что тот факт, что на открытие игр не была допущена легкоатлетка, которая носит хиджаб, является новой сегрегацией.